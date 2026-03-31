ÖVP schickt ernste Eilpost an die Justizministerin

Die „Last“ wäre beim Land

„Der vorliegende Gesetzesentwurf von SPÖ-Justizministerin Sporrer sieht vor, dass in Zukunft die Länder ab dem ersten Tag die Obsorge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen übernehmen müssen. Den Hauptteil der Last würde uns als Land Niederösterreich treffen, da wir aufgrund der Ostgrenze, dem Flughafen Schwechat und dem Erstaufnahmezentrum Traiskirchen einen besonders hohen Druck bei der Aufnahme von Flüchtlingen spüren. Wir lehnen den Versuch der Ministerin für Attraktivierung für Flüchtlinge entschieden ab“, kritisiert ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.