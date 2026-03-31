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Wegen Flüchtlingen

ÖVP schickt ernste Eilpost an die Justizministerin

Innenpolitik
31.03.2026 13:21
Ein neues EU-Gesetz bringt neue Regeln für die Versorgung minderjähriger Flüchtlinge.
Ein neues EU-Gesetz bringt neue Regeln für die Versorgung minderjähriger Flüchtlinge.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Das Land Niederösterreich löst den Konsultationsmechanismus aus und fordert von SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer die „faire Verteilung“ von Flüchtlingen auf alle Bundesländer. Hintergrund ist ein neues EU-Gesetz, durch dessen Folgen die ÖVP im schwarzen Kernland massive Mehrbelastungen fürchtet. 

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Wenn es zwischen dem Bund und den Ländern etwas zu klären gibt, dann kann dafür die Landeshauptleute-Konferenz als Plattform dienen. Andere Male laden Ländervertreter Minister zu sich ins Büro. In nur ganz wenigen, dringenden Fällen lösen die Länder indes den sogenannten Konsultationsmechanismus aus.

Neues Gesetz, neue Probleme
So geschehen ist das – wie berichtet – jüngst erst im Februar, als der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner schrieb, um eine „tragfähige Lösung“ im Finanzstreit um den Familiennachzug zu finden. Mittlerweile ist aber schon wieder etwas passiert: Diesmal ist es das Land Niederösterreich, das die SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer konsultiert. Thema der ernsten Eilpost ist das „Obsorge für unbegleitete Minderjährige-Gesetz“.

Dieses ist nötig, um eine EU-Richtlinie hinsichtlich der rechtlichen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen umzusetzen. Brüssel verlangt jedoch nicht die gesamte Obsorgepflicht, es droht damit die Übererfüllung einer EU-Vorgabe mit einem Gesetz, das Pflichten vom Bund in Richtung Länder verschiebt.

ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.
ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.(Bild: WKNÖ)

Bisher hat die Kinder- und Jugendhilfe in den Ländern die Obsorge nur übernommen, wenn sie eine Maßnahme aufgrund einer Kindeswohlgefährdung setzen musste. Das neue Gesetz würde die Pflicht auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelten lassen – und zwar ab dem ersten Moment, in dem das Kind das Bundesland betritt. Das Land und die ÖVP fürchten Mehrkosten.

Die „Last“ wäre beim Land
„Der vorliegende Gesetzesentwurf von SPÖ-Justizministerin Sporrer sieht vor, dass in Zukunft die Länder ab dem ersten Tag die Obsorge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen übernehmen müssen. Den Hauptteil der Last würde uns als Land Niederösterreich treffen, da wir aufgrund der Ostgrenze, dem Flughafen Schwechat und dem Erstaufnahmezentrum Traiskirchen einen besonders hohen Druck bei der Aufnahme von Flüchtlingen spüren. Wir lehnen den Versuch der Ministerin für Attraktivierung für Flüchtlinge entschieden ab“, kritisiert ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.

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