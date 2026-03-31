Brandy jubelt über Stern: „Du hast es geschafft!“

„Beste Stimme“

Als Gastredner war unter anderem der R&B-Musiker und Musikproduzent Babyface eingeladen. Er habe die junge Brandy das erste Mal in den 1990er-Jahren singen gehört, sagte der 66 Jahre alte Grammy-Preisträger in seiner Ansprache. „Du hast eine der besten Stimmen, die ich je gehört habe“, zollte Babyface Tribut. Sie würde ihr ganzes Herz in ihren Gesang stecken.