Brandy: Schonungslos, offen, ehrlich, authentisch

Auf „B7“ singt Brandy mit größter Offenheit, sodass man nicht nur wegen ihrer Stimme eine Gänsehaut bekommt. „Ich konnte eine Menge Qualen und Schmerzen loswerden“, sagt sie. Getragen von dynamisch-souligen Klavierriffs stemmt sie sich in Songs wie „Bye BiPolar“ entschlossen aller Negativität entgegen. Highlight des neuen Albums ist die erste Single-Auskopplung „Baby Mama“. Beginnend mit einer Trompetenfanfare liefert Brandy die Hymne für alle Mütter. „This song ain‘t just for me/it‘s for every mama“, singt sie stolz.