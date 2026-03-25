Schwarzenegger startet Sammelkarten-Schatzsuche

Die Schwarzenegger Climate Initiative hat am Mittwoch eine wienweite Schatzsuche nach streng limitierten Arnold-Schwarzenegger-Sammelkarten, die an geheimen Orten versteckt sind, gestartet.
Die Karten gelten nicht nur als „begehrte Unikate“, sondern dienen zugleich als Eintrittskarten für den 10. Austrian World Summit am 16. Juni in Wien, wie es in einer Aussendung hieß. Die Aktion läuft über vier Wochen, wobei jeweils eine neue Karte an einem unbekannten Ort hinterlegt wird.
Hinweise in Newsletter versteckt
Hinweise zum jeweiligen Versteck werden jeden Mittwoch im Newsletter „Pump for the Planet“ veröffentlicht. Mit der Kampagne will die Initiative spielerisch Botschaften zum Umwelt- und Klimaschutz vermitteln und unterschiedliche Zielgruppen im öffentlichen Raum ansprechen. Die limitierten Karten sollen zusätzliche Aufmerksamkeit für Klimathemen schaffen.
Summit am 16. Juni
Der Austrian World Summit ist eine der international bedeutendsten Klima- und Umweltschutzkonferenzen und bringt jährlich Protagonistinnen und Protagonisten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Wien zusammen. Heuer findet der Summit am 16. Juni in seiner bereits zehnten Auflage statt.
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