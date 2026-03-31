„Sehr aggressiv“
Wolf beißt Frau ins Gesicht, verletzt sie schwer
Mitten in Hamburg ist es am Montagabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein Wolf griff eine Frau an und verletzte sie schwer im Gesicht.
Stunden später gelang es der Polizei, das Tier in der Innenstadt einzufangen – nach einer spektakulären Verfolgung. Der Angriff ereignete sich gegen 19 Uhr im Stadtteil Altona. Die Verletzte musste laut „Bild“-Zeitung ins Spital gebracht werden.
Wolf sprang in die Alster
Als sich die Beamten dem Tier näherten, flüchtete der Wolf und sprang in die Alster. Die Polizisten konnten das Tier schließlich mit einer Schlinge aus dem Wasser ziehen. Anschließend wurde es in einer Transportkiste gesichert. Ein Jäger übernahm den Wolf und brachte ihn aus der Hamburger Innenstadt. „Der Wolf wirkte sehr aggressiv“, sagte ein Reporter gegenüber der „Welt“.
Bereits zwei Tage zuvor war das Tier erstmals im Bereich der Elbe in Blankenese gesichtet worden. Zunächst war unklar, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Experten werteten Video- und Fotomaterial aus und bestätigten später eindeutig: Es handelt sich um einen Wolf.
Wolf wurde in vergangenen Tagen mehrfach gesichtet
Nach Angaben der „Bild“ soll es sich um ein noch junges Tier handeln. Experten gehen davon aus, dass der Wolf möglicherweise von seinem Rudel getrennt wurde und nun auf der Suche nach einem neuen Lebensraum ist. Junge Wölfe legen auf der Suche nach einem eigenen Revier oft weite Strecken zurück. In den vergangenen Tagen wurde das Tier mehrfach in Hamburg gesichtet.
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