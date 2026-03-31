Wolf beißt Frau ins Gesicht, verletzt sie schwer

Wolf wurde in vergangenen Tagen mehrfach gesichtet

Nach Angaben der „Bild“ soll es sich um ein noch junges Tier handeln. Experten gehen davon aus, dass der Wolf möglicherweise von seinem Rudel getrennt wurde und nun auf der Suche nach einem neuen Lebensraum ist. Junge Wölfe legen auf der Suche nach einem eigenen Revier oft weite Strecken zurück. In den vergangenen Tagen wurde das Tier mehrfach in Hamburg gesichtet.