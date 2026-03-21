Wolf in Tirol erschossen: Nachweis nahe Wohngebiet

„Wenn sich ein Wolf wiederholt einem Wohngebiet nähert, führt das verständlicherweise zu Beunruhigung in der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Situation rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, erklärte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) am Freitag. Die Abschussverordnung wurde laut Angaben des Landes damit erfüllt. Dazu Geisler: „Mein Dank gilt der örtlichen Jägerschaft für ihr schnelles Handeln.“