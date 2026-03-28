Mayr-Melnhof: „Habe nichts gegen Wölfe, aber …“

Jägermeister fordert strengeres Wolfsmanagement

Gegenüber der „Krone“ präzisierte der 56-Jährige seine Worte. „Bei diesen Organisationen wird mit zweierlei Maß gemessen. Beim Wolf und beim Otter ist der Aufschrei immer groß, der Abschuss von Gämsen interessiert keinen. Dabei haben sie den gleichen Schutzstatus wie der Wolf.“ Grundsätzlich habe er nichts gegen Naturschützer. „Die leisten viel Gutes, aber sammeln Spenden nur über die Emotionen der Menschen.“