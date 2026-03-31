Jungspund unter Orten: Salzburgs jüngste Gemeinde

Für Einheimische soll am Steinberg bald ein Baulandsicherungsmodell mit 13 Einheiten mit je 500 Quadratmeter Grund entstehen. Der Andrang macht sich auch bei der Kinderbetreuung bemerkbar. Besonders stolz ist Daxer auf den vor zwei Jahren fertiggestellten, neuen Kindergarten. Der Altbestand wurde mit viel Holz saniert, die Betreuung wurde von drei auf vier Gruppen erweitert. Begegnungszone geht bald bis zum Kindergarten Das Ortszentrum ist derzeit noch geprägt von der großen Hotelbaustelle bei der Rosnerköpfl-Talstation. Dort entsteht auch eine Tiefgarage, in der künftig gut 100 Stellplätze von der Gemeinde bewirtschaftet werden.