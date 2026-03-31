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Jungspund unter Orten: Salzburgs jüngste Gemeinde

Salzburg
31.03.2026 08:30
Bürgermeister Kurt Daxer (ÖVP) ist stolz auf den erneuerten Kindergarten.
Bürgermeister Kurt Daxer (ÖVP) ist stolz auf den erneuerten Kindergarten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Der Pongauer Tourismus-Hotspot Werfenweng profitiert von seiner guten Lage. Nach Abschluss der aktuell laufenden Bauarbeiten im Zentrum soll nicht nur auf der Straße endlich Ruhe einkehren...

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Werfenweng ist nicht nur Tourismus-Hotspot im nördlichen Pongau, sondern auch der jüngste Ort im gesamten Bundesland. Wie die Zahlen der Landesstatistik zeigen, hat die Gemeinde mit 40,1 Jahren das jüngste Durchschnittsalter in Salzburg. „Weil die Lage einzigartig ist“, ist sich Bürgermeister Kurt Daxer (ÖVP) sicher.

Die Tiefgarage bringt mehr Parkplätze im Zentrum.
Die Tiefgarage bringt mehr Parkplätze im Zentrum.(Bild: Andreas Tröster)

Einerseits gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten im Sommer wie im Winter. Andererseits ist man schnell in der Stadt Salzburg und dem Zentralraum. Im Talschluss unter dem Tennengebirge gibt es dazu keinen Durchzugsverkehr. „Die Wohnqualität ist ein Traum. Die Jungen bleiben da, viele wollen zu uns“, sagt Daxer.

Für Einheimische soll am Steinberg bald ein Baulandsicherungsmodell mit 13 Einheiten mit je 500 Quadratmeter Grund entstehen. Der Andrang macht sich auch bei der Kinderbetreuung bemerkbar. Besonders stolz ist Daxer auf den vor zwei Jahren fertiggestellten, neuen Kindergarten. Der Altbestand wurde mit viel Holz saniert, die Betreuung wurde von drei auf vier Gruppen erweitert. Begegnungszone geht bald bis zum Kindergarten Das Ortszentrum ist derzeit noch geprägt von der großen Hotelbaustelle bei der Rosnerköpfl-Talstation. Dort entsteht auch eine Tiefgarage, in der künftig gut 100 Stellplätze von der Gemeinde bewirtschaftet werden.

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Daxer denkt dabei an eine günstige Jahreskarte für Einheimische. Abseits davon wird im Ortszentrum ebenfalls gebaut. „Wir erweitern die Begegnungszone bis zum Kindergarten“, sagt Daxer. Mit der Tiefgarage inklusive 20 Ladepunkten für E-Autos soll das eine weitere Verkehrsberuhigung bringen. „Wenn das fertig ist, schauen wir, dass wir Ruhe in den Ort reinbringen“, kündigt der Ortschef an. Das gilt auch für neue Hotelprojekte. „Wenn, dann wird es mit mir nur Revitalisierungen und nichts auf der grünen Wiese geben“, sagt Daxer.

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