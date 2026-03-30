100 Euro als Geschenk zum Start ins Leben in Lofer

Denn: Bei der Infrastruktur stellt Lofer die jüngsten und ältesten Bewohner ohnehin in den Vordergrund. So findet sich der Kindergarten im selben Gebäude wie das Seniorenheim. Das verbindet die verschiedenen Generationen, weiß Bürgermeister Norbert Meindl: „Die Kinder machen den Alten eine große Freude. Das Lebendige belebt den Alltag der Senioren.“ Dass dies ordentlich ins Geld geht, veranschaulicht Meindl: „Allein beim Kindergarten haben wir jährlich einen Abgang von 500.000 Euro.“