Der harte Kampf um Landärzte in kleinen Gemeinden

Mittlerweile hat er eine neue Bleibe gefunden: „Wir gehen nach Mittersill. In zwei Wochen geht es dort für uns weiter.“ Leid tue ihm, dass viele Patienten jetzt einen weiteren Weg zu ihm in Kauf nehmen müssen. „Und das alles, weil man sich von einem holländischen Multimillionär auf der Nase herumtanzen lassen muss.“