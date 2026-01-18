PMU soll bald bayerische Landärzte ausbilden
Ab Ende 2026
An der Medizinischen Privat-Universität in Salzburg (PMU) sollen demnächst Landärzte für Bayern ausgebildet werden. Das teilte die bayrische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) mit.
Für Studierende soll es zudem ein Stipendium in Höhe von bis zu 10.000 Euro geben. Für bis zu 100 Studierende steht dieses Angebot bereit.
An der PMU ist die Bewerbungsphase für das Studienjahr 2026/27 bereits angelaufen. Der erste Studiengang startet im Wintersemester 2026/2027.
