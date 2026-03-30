„Herz blutet, aber wir müssen Kirche verkaufen“

Gesucht wird ein privater Investor, der das Gotteshaus in Steyr-Ennsleite kauft. Die stark geschrumpfte Pfarrgemeinde kann es sich finanziell nicht mehr leisten, vor allem die Heizungskosten belasten allzu sehr. Ob die Diözese zustimmt, lesen Sie weiter unten.
Burghard Ebenhöh (67) blutet das Herz, doch er weiß: Es gibt keinen anderen Ausweg. „Uns wird das Ganze personell und finanziell leider zu groß, wir müssen handeln“, erklärt der Sprecher des ehrenamtlichen Leitungsteams der Pfarrgemeinde Steyr-Ennsleite.
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