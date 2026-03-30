Gastpatienten: Ja gesagt, aber doch Nein gemeint

Ein Niederösterreicher klagte ein Wiener Ordensspital, weil er als Gastpatient zurückgestellt wurde und länger auf seine Operation wartete. Das Landesgericht wies die Klage wegen Unzuständigkeit ab – das Handelsgericht sei zuständig. Rund 100 weitere Niederösterreicher sollen ebenfalls bereits in den Startlöchern scharren, weil sie lieber in Wien als in Niederösterreich behandelt werden. Unterstützt wird die Privatklage vom Land Niederösterreich. Und jetzt ist sie auch beim tatsächlich zuständigen Gericht eingelangt. Die Beteiligung des Landes stößt jedoch bei der Stadt Wien auf Unverständnis. Wird auch Wien seine Anwälte in Stellung bringen?