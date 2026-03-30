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Rushdie: „Freiheit nicht Teil von Trumps Projekt“

Außenpolitik
30.03.2026 17:16
Schriftsteller Salman Rushdie hat in einem Interview über das iranische Regime gesprochen.
Schriftsteller Salman Rushdie hat in einem Interview über das iranische Regime gesprochen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schriftsteller Salman Rushdie rechnet nicht damit, dass sich die iranische Führung von außen stürzen lässt. „Sicher ist, dass es nicht damit gelingt, indem man sie bombardiert“, sagte er in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Freiheit der Iranerinnen und Iraner sei auch gar nicht Teil von „Mister Trumps Projekt“.

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„Das iranische Regime ist leider nicht so schwach, wie die Leute dachten – weil es sehr rücksichtslos ist“, sagte der britisch-indische Schriftsteller Rushdie weiter. Bei Unruhen habe sich gezeigt, wie viele Menschen aus der eigenen Bevölkerung es zu töten bereit sei. Rushdie selbst wird vom iranischen Regime bedroht, weil der damalige Revolutionsführer Ayatollah Khomeini im Jahr 1989 wegen Rushdies Romans „Die satanischen Verse“ zur Ermordung des Autors aufrief. Einige Musliminnen und Muslime fühlten sich in ihrem religiösen Empfinden verletzt.

Er sympathisiere mit jedem Versuch, den Menschen im Iran „echte Freiheit zu geben“, sagte Rushdie nun in einem Interview. Er bezweifle allerdings, dass das von außen möglich sei. Rushdie wurde 022 bei einem Attentat mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das Messer durchtrennte seinen Sehnerv, seitdem ist er auf einem Auge blind.

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Der Verbündete Israel betont im Gegensatz zu den USA eher, den Machtapparat im Iran zerschlagen zu wollen. Dies solle es dem Volk ermöglichen, sich aufzulehnen und die Führung zu stürzen, sagte etwa Israels Verteidigungsminister Israel Katz.

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