Rushdie: „Freiheit nicht Teil von Trumps Projekt“

Trump: „Neue und vernünftigere Regierung“

US-Präsident Donald Trump hat am Montag gesagt, dass es „ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung“ gebe, um die Militäroperation im Iran zu beenden. In Gesprächen seien „große Fortschritte erzielt“ worden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Sollte es jedoch keine Einigung geben und die Straße von Hormuz nicht wieder geöffnet werden, „werden wir unseren netten Aufenthalt im Iran abschließen, indem wir alle ihre Stromkraftwerke, Ölquellen und die Insel Kharg (sowie möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!) sprengen und vollständig auslöschen“, schrieb der Republikaner weiter. Diese Ziele habe man bisher bewusst nicht angegriffen.