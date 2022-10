Autor Salman Rushdie ist auf einem Auge blind

Der 75-jährige Schriftsteller, der in den 1980er Jahren nach der Veröffentlichung seines Romans „Die satanischen Verse“ Morddrohungen aus dem Iran erhielt, wurde am 12. August von einem 24-jährigen Angreifer in den Hals und den Oberkörper gestochen als er in der „Chautauqua Institution“ im US-Bundesstaat New York einen Vortrag über künstlerische Freiheit halten wollte.