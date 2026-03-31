„Das ist die Berliner Luft!“

Ein Hauch Berliner Luft weht derzeit durch die Bühne Baden. Im Stile einer feudalen 30er-Jahre-Revue wird der Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke aus dem Jahr 1899 nun gekonnt neues Leben eingehaucht. Gänzlich entstaubt und großteils „entkitscht“ sowie mit viel Humor gespickt, wird neben einem stimmigen Ensemble auf eine flotte Inszenierung (Simon Eichenberger) mit Ohrwürmern wie Schlagern gesetzt.