Protest gegen Parkgebühr, die gar nicht kommt

Der Protest der Kommunisten richtet sich allerdings gegen etwas, das bereits abgesagt ist. Seit Freitag steht fest: „Es kommen keine Parkgebühren für Studierende“, heißt es bei der FH. Zu den KSV-Vertretern war das noch nicht durchgedrungen. Die Erhöhung sei ursprünglich angedacht gewesen, um Studenten zum Umstieg auf Rad oder Öffis zu bewegen. Im Gegenzug hätte man Maßnahmen wie mehr Fahrradständer geplant. Die Kritik: Es sei ein denkbar schlechter Zeitpunkt in Zeiten der allgemeinen Teuerung...