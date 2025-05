Fachhochschule Salzburg feiert drei Jahrzehnte

Die Gründungsfeier wurde am Donnerstag mit zahlreichen Reden, Aus- und Rückblicken zelebriert. In den 30 Jahren gab es an der Fachhochschule Salzburg – Land, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer sind Gesellschafter – zahlreiche Veränderungen. Telekommunikation und der Holzschwerpunkt in Kuchl waren die Gründungs-Angebote. Mittlerweile gibt es 34 Studiengänge in den Bereichen Design, Wirtschaft, IT, Gesundheit und Tourismus. Neue Masterstudiengänge wie Cyber Security kamen im vergangenen Herbst noch dazu. Im kommenden Studienjahr geht zudem der neue Master Retail and Technology an den Start.