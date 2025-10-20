FH Salzburg eröffnete neue Filmproduktionshalle

Licht an, Kamera läuft: In Salzburg-Schallmoos hat die FH Salzburg ihre neue Filmhalle eröffnet. Auf 450 Quadratmetern bietet sie Studierenden Raum für kreative Produktionen – mit Profi-Technik, Drehbüros und Werkstätten. Die FH investierte 260.000 Euro in die Zukunft des Filmnachwuchses.