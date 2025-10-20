FH Salzburg eröffnete neue Filmproduktionshalle

Licht an, Kamera läuft: In Salzburg-Schallmoos hat die FH Salzburg ihre neue Filmhalle eröffnet. Auf 450 Quadratmetern bietet sie Studierenden Raum für kreative Produktionen – mit Profi-Technik, Drehbüros und Werkstätten. Die FH investierte 260.000 Euro in die Zukunft des Filmnachwuchses.
Anfang Oktober fiel der Startschuss für die neue Filmproduktionshalle der FH Salzburg. Auf 450 Quadratmetern entstanden Arbeitsräume für Studierende, die hier künftig unter echten Studio-Bedingungen drehen. 260.000 Euro investierte die Fachhochschule, um modernste Technik und kreative Arbeitsumgebung zu vereinen.
Technik wie in Hollywood
Die Halle ist mit hochqualitativen Cine-Kameras, Kamerakran, Dolly, LED-Systemen und elektronischem Zugangssystem ausgestattet. Neben der Technik gibt es Platz für Werkstatt, Besprechungen, Make-up, Küche und Pausenraum – alles, was ein Filmset braucht.
Erfolge und Vorbilder
Etwa 80 Studierende produzieren jährlich rund 30 Filme – von Musikvideos bis Kurzfilmen. Namen wie Kameramann Bernhard Jasper oder Regisseur Daniel Hoesl stammen aus der FH. Jüngste Auszeichnungen, etwa in New York, zeigen: Salzburg wird zunehmend zur Filmstadt mit internationaler Strahlkraft.
