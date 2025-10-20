Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Meilenstein

FH Salzburg eröffnete neue Filmproduktionshalle

Salzburg
20.10.2025 15:30
Die neue Produktionshalle
Die neue Produktionshalle(Bild: Wild &amp; Team Fotoagentur GmbH)

Licht an, Kamera läuft: In Salzburg-Schallmoos hat die FH Salzburg ihre neue Filmhalle eröffnet. Auf 450 Quadratmetern bietet sie Studierenden Raum für kreative Produktionen – mit Profi-Technik, Drehbüros und Werkstätten. Die FH investierte 260.000 Euro in die Zukunft des Filmnachwuchses.

0 Kommentare

Anfang Oktober fiel der Startschuss für die neue Filmproduktionshalle der FH Salzburg. Auf 450 Quadratmetern entstanden Arbeitsräume für Studierende, die hier künftig unter echten Studio-Bedingungen drehen. 260.000 Euro investierte die Fachhochschule, um modernste Technik und kreative Arbeitsumgebung zu vereinen.

Technik wie in Hollywood
Die Halle ist mit hochqualitativen Cine-Kameras, Kamerakran, Dolly, LED-Systemen und elektronischem Zugangssystem ausgestattet. Neben der Technik gibt es Platz für Werkstatt, Besprechungen, Make-up, Küche und Pausenraum – alles, was ein Filmset braucht.

Lesen Sie auch:
Thomas Thurner produzierte den Song-Contest-Hit „Wasted Love“.
Von Puch in die Welt
Ein Sprungbrett in die Welt der Kreativen
11.06.2025
Ganz schön sexy!
Gedeon Burkhard in Salzburger Camgirl-Streifen
19.09.2024

Erfolge und Vorbilder
Etwa 80 Studierende produzieren jährlich rund 30 Filme – von Musikvideos bis Kurzfilmen. Namen wie Kameramann Bernhard Jasper oder Regisseur Daniel Hoesl stammen aus der FH. Jüngste Auszeichnungen, etwa in New York, zeigen: Salzburg wird zunehmend zur Filmstadt mit internationaler Strahlkraft.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
93.887 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
87.361 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
78.839 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf