Verheerender Fehlschlag durch neue US-Rakete

Am ersten Tag des Krieges sorgte der Angriff auf eine Schule mit 175 – großteils jungen – Todesopfern für Entsetzen. Nun wurde bekannt, dass kurz danach auch eine andere Bildungseinrichtung von einer US-Rakete getroffen wurde. Bei dieser Attacke in der Stadt Lamerd in der Provinz Fars soll eine neue Langstreckenwaffe des US-Militärs erstmals zum Einsatz gekommen sein. Die hochmoderne Präzisionsrakete (Precision Strike Missile – PrSM) sei so konstruiert, dass sie knapp über ihrem Ziel detoniert und kleine Wolframpellets nach außen schleudert, wie die „New York Times“ berichtet.