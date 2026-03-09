USA nach Angriff auf Schule in Erklärungsnot

Offizielle Erklärungen, wonach US-Streitkräfte Ziele der iranischen Marine nahe der Straße von Hormuz angegriffen haben, wo sich der Stützpunkt befindet, „legen nahe, dass sie den Angriff höchstwahrscheinlich ausgeführt haben“, heißt es in der Analyse. Die „New York Times“ legt sich in ihrem Bericht jedoch nicht völlig eindeutig fest, dass der Angriff tatsächlich von US-Streitkräften ausgeführt wurde. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatte in Folge die USA und Israel beschuldigt, die Volksschule mit Raketen angegriffen zu haben. Die Angaben konnten vor Ort nicht überprüft werden.