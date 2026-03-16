Amnesty erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Militär

Amnesty: USA hätten es besser wissen müssen

Die US-Behörden hätten wissen müssen, dass es sich um ein Schulgebäude handelt, sagt sie mit Bezug auf Analysen von Satellitenbildern der Amnesty. Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen bestätigten dies unmittelbar nach dem Angriff. „Der gezielte Angriff auf ein geschütztes ziviles Objekt wie eine Schule ist nach humanitärem Völkerrecht strikt verboten“, so Rosas.