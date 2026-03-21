Wo ein buntes Ei in Wien knapp 130 Euro kostet

Am gesamten Stand auf der Freyung hat sie rund 5000 Ostereier ausgestellt. Auch auf den Weihnachtsmärkten ist sie stets vertreten. Schon jetzt bemalen ihre Kollegen in Niederösterreich die ersten Christbaumkugeln.

Zwischen Tradition und Vielfalt

Etwas billiger, aber nicht weniger bunt sind die Handwerksstücke der Urkrainerin Oksana M. In ihrer Heimat bemalt man die Eier mit Katzenhaarpinseln erzählt sie. Nur so gelingen die filigranen Zeichnungen.