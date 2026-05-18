Steirische Tierheime platzen aus allen Nähten

Vom Ausland gerettet und im Heim gelandet

„Die nichts falsch gemacht hat“, sagt Susanne Bräuer, engagierte Leiterin des Landestierheimes in der Grazer Grabenstraße. „Aber sie ist Sinnbild für etwas, das hier aus dem Ruder läuft: Sie wurde in Rumänien von Steirern von der Straße ,gerettet’ – die dann gedacht haben, dass so ein armes Wesen in der Sekunde funktioniert, das Leben in der Stadt versteht, an der Leine geht. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wurde es ins Heim abgeschoben.“ Die Hündin wartet seit drei Jahren. Langen Jahren. Und ist nicht die Einzige.

„Tiere aus dem Ausland zu holen, ist grundsätzlich ein ehrbarer Gedanke von Menschen mit viel Empathie und Herz“, sagt Birgit Plank, die Leiterin des Veterinäramtes in Hartberg-Fürstenfeld, die oft mit der Problematik konfrontiert ist. „Aber: Ich appelliere bei aller Liebe zum Tier, das gut zu überdenken.“