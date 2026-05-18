Illegale Treffen: PS-Fans „flüchten“ über Grenzen

Carabinieri griffen hart durch

In den vergangenen Jahren wurde bei teils waghalsigen Manövern und „Gummi-Gummi“-Aktionen ja hart durchgegriffen. „Außerdem wurden auch die Strafen und Bußgelder verschärft“, heißt es seitens der Polizei. „Die illegalen Treffen hinter der Grenze wurden über Messenger-Dienste ausgeschrieben.“ Erster Schauplatz war Samstagabend der Parkplatz der Monte-Lussari-Bergbahnen bei Tarvis.