Gasthaus-Großbrand: Pächter und Helfer geständig!

„Wollte es nicht wahrhaben“

Der Zweitangeklagte wiederum führte an, dass ihn die drohende Zwangsräumung des Lokals seitens des Verpächters, seine Kokainsucht sowie finanzielle Nöte dazu getrieben hätten, die Brandstiftung zu beauftragen. „Es waren emotionale Momente und ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich aus dem Lokal raus muss“, meinte der ehemalige Gastronom, der wie der Erstangeklagte aktuell in Untersuchungshaft sitzt und ebenfalls aus Bulgarien stammt. Der Pächter hatte die Tat im Vorfeld des Prozesses noch vehement bestritten – im Gegensatz zu seinem Landsmann.