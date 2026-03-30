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„Ist einfach passiert“

Gasthaus-Großbrand: Pächter und Helfer geständig!

Tirol
30.03.2026 12:11
Anfang Juni 2025 brannte es Gasthaus aus. Am Montag kam es in Innsbruck zum Prozess.
Anfang Juni 2025 brannte es Gasthaus aus. Am Montag kam es in Innsbruck zum Prozess.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Christof Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Nach dem Brand des Innsbrucker Traditionsgasthauses „Stieglbräu“ im Juni vergangenen Jahres müssen sich der 37-jährige Pächter des Lokals sowie sein „Helfer“ am Montag am Landesgericht Innsbruck verantworten. Beide Angeklagten bekannten sich zu Prozessbeginn schuldig.

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Dem erstangeklagten „Helfer“ wurde das Verbrechen der Brandstiftung zur Last gelegt, dem zweitangeklagten Pächter die Anstiftung zu ebenjener sowie das Vergehen des schweren Betrugs.

„Aus Solidarität zur Tat hinreißen lassen“
Er sei „wegen etwas sehr Schrecklichem hier“, sagte der Erstangeklagte bei seiner Einvernahme sichtlich emotional bewegt. Etwas anders „als sich absolut schuldig zu bekennen“, sei somit für ihn nicht denkbar, fügte der 44-jährige Bulgare hinzu.

Er habe damals unter anderem „finanzielle Probleme“ gehabt und sich „aus Solidarität mit seinem langjährigen Freund“ zur Tat hinreißen lassen. Dieser habe ihm dafür 5000 Euro übergeben, um die Tat mit einer weiteren Person auszuführen, gab er vor der Richterin und den Schöffen zu Protokoll.

Die Angeklagten wurden von Justizwachebeamten in den Gerichtssaal gebracht.
Die Angeklagten wurden von Justizwachebeamten in den Gerichtssaal gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)

„Wollte es nicht wahrhaben“
Der Zweitangeklagte wiederum führte an, dass ihn die drohende Zwangsräumung des Lokals seitens des Verpächters, seine Kokainsucht sowie finanzielle Nöte dazu getrieben hätten, die Brandstiftung zu beauftragen. „Es waren emotionale Momente und ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich aus dem Lokal raus muss“, meinte der ehemalige Gastronom, der wie der Erstangeklagte aktuell in Untersuchungshaft sitzt und ebenfalls aus Bulgarien stammt. Der Pächter hatte die Tat im Vorfeld des Prozesses noch vehement bestritten – im Gegensatz zu seinem Landsmann.

Zitat Icon

Es waren emotionale Momente und ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich aus dem Lokal raus muss.

Der angeklagte Pächter

Drogensucht und diese Emotionen hätten jedenfalls im Juni dazu geführt, dass es schließlich „einfach passiert ist“. Er habe jedoch nicht gewollt, „dass jemand dabei zu Schaden kommt“, auch sei kein Betrug seinerseits intendiert gewesen. „Das war schlicht eine Fehlentscheidung“, meinte der 37-Jährige und räumte zugleich ein, seine Versicherung nach dem Brand mit einer Schadenssumme von 190.000 Euro behelligt zu haben. Beiden Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

Bekanntes Gasthaus mit viel Prominenz
Der Brand war damals mitten in der Nacht ausgebrochen, gewaltige Flammen schlugen in den Gastgarten im Innenhof. Acht Bewohner wurden aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert. Fünf von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.

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Das Gasthaus „Stieglbräu“ unweit des Landhauses wurde über die Jahrzehnte auch ein beliebter Treffpunkt der Prominenz, vor allem aus dem politischen Bereich. Tirols legendärer, verstorbener Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer (ÖVP) war etwa regelmäßig zu Gast. Auch Fußball-Trainer-Ikone Ernst Happel verkehrte dort während seiner Tiroler Zeit Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre gerne.

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