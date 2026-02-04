Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Vorwürfe

Stiegl-Großfeuer: Pächter und Helfer angeklagt

Tirol
04.02.2026 20:32
Der Feuerwehreinsatz beim Großbrand im vergangenen Juni
Der Feuerwehreinsatz beim Großbrand im vergangenen Juni(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Am 2. Juni des Vorjahres ging das Traditionsgasthaus Stiegl am Innsbrucker Landhausplatz in Flammen auf – 2,5 Millionen Euro Schaden. Die Ermittler waren sicher: Es war Brandstiftung! Nun wurden der Pächter und ein mutmaßlicher Helfer angeklagt.

0 Kommentare

Flammen und dichter Rauch über dem Zentrum der Landeshauptstadt: Das Großfeuer sorgte in den Morgenstunden des 2. Juni für gespenstische Szenen. Um 4.25 Uhr war der Alarm im Lokal in der Wilhelm-Greil-Straße ausgelöst worden. In den Stuben, wo viele Tiroler Politgrößen aus- und eingingen, loderte ein verheerendes Feuer.

Personen in Wohnungen darüber evakuiert
Acht Personen in darüber liegenden Wohnungen wurden evakuiert bzw. gelangten selbst ins Freie. Die Räumlichkeiten wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, etwa die Praxis eines Arztes. 

Auch der Gastgarten wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Auch der Gastgarten wurde in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: Christof Birbaumer)

Pächter schon im November verhaftet
Nach Ende der herausfordernden Löscharbeiten waren die Brandermittler am Zug. Schnell stand für die Kriminalisten fest, dass es wohl Brandstiftung gewesen sein musste. Schon im vergangenen November wurde dann der Pächter (37) verhaftet. Gegen ihn und einen mutmaßlichen Helfer, ein Bulgare (44), der die Brandstiftung inzwischen gestanden haben soll, wurde nun Anklage erhoben, wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet.

Der Tag danach und das Ende des Traditionsgasthauses
Der Tag danach und das Ende des Traditionsgasthauses(Bild: Christof Birbaumer)

Lokal stand vor der Insolvenz
Laut Staatsanwaltschaft soll der Pächter unmittelbar vor der Insolvenz gestanden haben. 2000 Euro soll der Bulgare für die Tat erhalten haben. Der Schaden betrug letztlich 2,5 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
Anfang Juni brannte das Traditionsgasthaus komplett aus.
Inferno beauftragt?
Feuer in Traditionsgasthaus: Pächter festgenommen!
14.11.2025
Schaden ist riesig
Feuer in Traditionsgasthaus: Es war Brandstiftung
02.06.2025
Wohnungen evakuiert
Traditionsgasthaus mitten in Innsbruck ausgebrannt
02.06.2025

Der Pächter muss sich auch noch einem Betrugsvorwurf stellen, weil er für den Inventarschaden rund 190.000 Euro von der Versicherung wollte. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.218 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
177.911 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.537 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf