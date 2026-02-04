Stiegl-Großfeuer: Pächter und Helfer angeklagt

Pächter schon im November verhaftet

Nach Ende der herausfordernden Löscharbeiten waren die Brandermittler am Zug. Schnell stand für die Kriminalisten fest, dass es wohl Brandstiftung gewesen sein musste. Schon im vergangenen November wurde dann der Pächter (37) verhaftet. Gegen ihn und einen mutmaßlichen Helfer, ein Bulgare (44), der die Brandstiftung inzwischen gestanden haben soll, wurde nun Anklage erhoben, wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet.