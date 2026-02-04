Stiegl-Großfeuer: Pächter und Helfer angeklagt

Am 2. Juni des Vorjahres ging das Traditionsgasthaus Stiegl am Innsbrucker Landhausplatz in Flammen auf – 2,5 Millionen Euro Schaden. Die Ermittler waren sicher: Es war Brandstiftung! Nun wurden der Pächter und ein mutmaßlicher Helfer angeklagt.
Flammen und dichter Rauch über dem Zentrum der Landeshauptstadt: Das Großfeuer sorgte in den Morgenstunden des 2. Juni für gespenstische Szenen. Um 4.25 Uhr war der Alarm im Lokal in der Wilhelm-Greil-Straße ausgelöst worden. In den Stuben, wo viele Tiroler Politgrößen aus- und eingingen, loderte ein verheerendes Feuer.
Personen in Wohnungen darüber evakuiert
Acht Personen in darüber liegenden Wohnungen wurden evakuiert bzw. gelangten selbst ins Freie. Die Räumlichkeiten wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, etwa die Praxis eines Arztes.
Pächter schon im November verhaftet
Nach Ende der herausfordernden Löscharbeiten waren die Brandermittler am Zug. Schnell stand für die Kriminalisten fest, dass es wohl Brandstiftung gewesen sein musste. Schon im vergangenen November wurde dann der Pächter (37) verhaftet. Gegen ihn und einen mutmaßlichen Helfer, ein Bulgare (44), der die Brandstiftung inzwischen gestanden haben soll, wurde nun Anklage erhoben, wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet.
Lokal stand vor der Insolvenz
Laut Staatsanwaltschaft soll der Pächter unmittelbar vor der Insolvenz gestanden haben. 2000 Euro soll der Bulgare für die Tat erhalten haben. Der Schaden betrug letztlich 2,5 Millionen Euro.
Der Pächter muss sich auch noch einem Betrugsvorwurf stellen, weil er für den Inventarschaden rund 190.000 Euro von der Versicherung wollte. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.