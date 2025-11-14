Feuer in Traditionsgasthaus: Pächter festgenommen!

Von Eduard Wallnöfer bis Ernst Happel

Das Gasthaus wurde damals weitgehend zerstört. Es war in der Stadt, in ganz Tirol und über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Schon Tirols legendärer, verstorbener Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer (ÖVP) war dort regelmäßig zu Gast. Und auch Trainerlegende Ernst Happel hatte dort zu Zeiten des FC Swarovski Tirol zahlreiche Stunden beim Bauernschnapsen verbracht und sich vielleicht auch das eine oder andere Mal die Taktik für das nächste Match einfallen lassen.