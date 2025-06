Feuer in Traditionsgasthaus: Es war Brandstiftung

Brandermittler gehen von strafbarer Handlung aus

Noch am Vormittag nahmen Brandermittler der Polizei ihre Arbeit in den einst so gemütlichen Stuben auf. Am späten Nachmittag dann die Nachricht: Die Brandermittler gehen davon aus, dass das Feuer gelegt worden ist. „Derzeit kann von einer vorsätzlichen, strafbaren Handlung ausgegangen werden“, heißt es im Wortlaut. Weitere Erhebungen sind im Gange.