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Vermögen vervierfacht: Sydney Sweeney kassiert ab

Society International
27.03.2026 17:00
Sydney Sweeney lässt die Kassen klingeln – besonders ihre eigene! DieSchauspielerin, die seit ...
Sydney Sweeney lässt die Kassen klingeln – besonders ihre eigene! DieSchauspielerin, die seit Jänner ihre eigene Dessousmarke Syrn bewirbt und vertreibt, hat ihre Vermögen in kürzester Zeit vervierfacht!(Bild: Krone KREATIV/Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) erlebt gerade den größten Karriere-Boost ihres Lebens – und der macht sich vor allem auf dem Konto bemerkbar.

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Laut „The Sun“ soll die Schauspielerin ihr Vermögen innerhalb von nur zwei Jahren vervierfacht haben. Von rund 10 Millionen auf satte 40 Millionen US‑Dollar. Eine Entwicklung, die zeigt: Sweeney ist längst mehr als nur ein Serienstar.

Nicht Hollywood, sondern Werbung macht sie reich
Ob „Euphoria“ (Staffel 3 startet im April), „The White Lotus“ oder „The Handmaid’s Tale“ – ihre Rollen machten sie berühmt. Doch das große Geld kommt aus einer anderen Richtung: Werbedeals, Markenpartnerschaften und ihr eigenes Dessouslabel.

Sweeney ist aktuell eines der gefragtesten Werbegesichter der Welt. Ihre Deals umfassen: Miu Miu, American Eagle (Fashion), Armani Beauty, Laneige (Kosmetik), Kérastase (Haircare) und Syrn – ihr eigenes Dessouslabel!

Sweeney, hier auf einem Werbefoto für Syrn, ist ihr eigenes bestes Testimonial.
Sweeney, hier auf einem Werbefoto für Syrn, ist ihr eigenes bestes Testimonial.(Bild: Viennareport)

Mit dieser Mischung aus Glamour, Sexappeal und Business-Sinn hat sie sich zur echten Marketing-Macht entwickelt.

Kontroverse? Für Sweeney ein Karriereturbo
Im letzten Jahr sorgte eine American-Eagle-Kampagne für Aufsehen. Der Slogan „Sydney Sweeney has great Jeans“ wurde von einigen als rassistisch interpretiert – ein Vorwurf, den die Schauspielerin klar zurückwies.

Ihre Reaktion: ruhig, souverän, unbeeindruckt. Ihr Effekt: Noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Reichweite, noch mehr Erfolg.

Der Shitstorm verpuffte – doch Sweeneys Bekanntheit blieb. Und genau das zahlt sich jetzt aus.

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Mit Dessous zum Millionen-Imperium
Im Jänner launchte sie ihr eigenes Label Syrn – und setzt dabei auf eine klare Botschaft: Frauen bestimmen selbst, wie sexy sie sein wollen.

Sweeney posiert selbst für die Kampagnen, zeigt viel Haut und noch mehr Selbstbewusstsein. Kritik, sie würde nur den „männlichen Blick“ bedienen, lässt sie nicht gelten.

Die „Euphoria“-Beauty weiß ganz genau, wie sie sich und ihre Wäsche vermarktet.
Die „Euphoria“-Beauty weiß ganz genau, wie sie sich und ihre Wäsche vermarktet.(Bild: Viennareport)

Ihr Statement in Cosmopolitan: „Was könnte weiblicher sein, als über den eigenen Körper zu bestimmen und es für sich selbst zu tun?“

Auch in Hollywood steigt ihr Preis
Dass ihr Marktwert explodiert ist, zeigt sich auch an ihrer Gage: Für ihren aktuellen Film „The Housemaid“ soll sie 7,5 Millionen US‑Dollar kassiert haben.

Sweeney in „The Housemaid“
Sweeney in „The Housemaid“(Bild: IMAGO/Supplied by LMK)

Sydney Sweeney: Vom Serienstar zur globalen Marke
Ob Dessous, Beauty, Mode oder Film – Sweeney hat verstanden, wie das Geschäft funktioniert. Sie verkauft sich selbstbewusst, sexy und strategisch clever. Und das Ergebnis ist eindeutig: 40 Millionen Dollar Vermögen – Tendenz steigend.

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