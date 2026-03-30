50-Milliarden-Loch

Doch diese zwei Milliarden Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Budgetstein. Allein der demografische Wandel treibt die Kosten für Pensionen, Gesundheit und Pflege bis 2035 dramatisch nach oben. Die Berechnungen des Fiskalrates reichen bis in das Jahr 2070 und offenbaren eine dauerhafte strukturelle Budgetlücke, die von rund 20 auf langfristig 40 Milliarden Euro jährlich anwachsen wird. Es fehlen bis zu 20 Milliarden bei Pensionen, bis zu 12 Milliarden im Gesundheitssystem und bis zu 8 Milliarden in der Pflege. Der aktuelle Iran-Krieg mit möglichen Folgen wie Rezession und Inflation ist dabei noch nicht einmal eingepreist. Die Wahrheit dürfte also eher bei einem Loch von 50 Milliarden Euro liegen.