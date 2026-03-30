Schon wieder tödlicher Drohnenangriff in Russland

Der Aggressor Russland ist erneut von einer folgenschweren Drohnenattacke überzogen worden. Es gibt einen Toten und zahlreiche Verletzte zu beklagen.
102 Drohnen verzeichnete das russische Verteidigungsministerium über dem Territorium des Landes in der Nacht auf Montag. In der Hafen- und Industriestadt Taganrog in der Region Rostow im Südwesten Russlands an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben der Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa infolge ein Mensch getötet worden.
Bei der Attacke seien acht weitere Menschen verletzt und Wohnhäuser, öffentliche Einrichtungen und Industrieanlagen durch herabstürzende Trümmer einer Drohne beschädigt worden, teilte Kambulowa am Montag im Onlinedienst Telegram mit.
Bilder aus Taganrog:
Hier wird gerade die Schule getroffen (Bild oben):
Verletzte in Krasnodar, darunter Kinder
In der südwestrussischen Stadt Krasnodar wurden dem Bürgermeister zufolge drei Menschen bei Drohnenangriffen verletzt, darunter zwei Kinder. In der westrussischen Grenzregion Belgorod wurden zwei Frauen in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem „Drohnen der ukrainischen Streitkräfte“ Fahrzeuge getroffen hatten, wie der Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram mitteilte. Die Rettungsdienste würden eines der Fahrzeuge bei Tageslicht untersuchen, um zu prüfen, ob sich weitere Menschen an Bord befanden, fügte er hinzu.
Hier ein Video aus Krasnodar:
Die ukrainische Luftwaffe warnte ihrerseits in den frühen Morgenstunden am Montag vor einer Raketenbedrohung „für das gesamte ukrainische Staatsgebiet“.
Seit Beginn seiner Offensive vor fast vier Jahren feuert Russland fast täglich Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Als Reaktion auf Russlands Attacken greift die Ukraine regelmäßig russisches Territorium an und nimmt dabei insbesondere Einrichtungen der Energieinfrastruktur ins Visier.
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