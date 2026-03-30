„Nicht gut“: Prognose für gestrandeten Wal ernst

Letzte Fahrt zum Wal geplant

Wie es nun weitergeht, konnte der Sprecher nicht sagen. Das müssten die Experten entscheiden, wenn sie sich ein Bild von der Lage gemacht haben. Mit einem Schlauchboot will die Wasserschutzpolizei und Greenpeace noch einmal zum Wal fahren. Sie wollen seinen Gesundheitszustand einschätzen. Das soll vorerst die letzte Fahrt zu dem Buckelwal sein, denn er soll in Ruhe gelassen werden, damit er letzte Kraftreserven mobilisieren kann.