Jetzt weniger Wasser
„Nicht gut“: Prognose für gestrandeten Wal ernst
Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal „Timmy“ hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht befreien können. Die Wasserschutzpolizei hat eine düstere Prognose für das Tier.
Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat sich nicht befreien können. Das Tier liege noch immer in der Bucht vor Wismar, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wismar der Deutschen Presse-Agentur. „Ja, der ist noch da. Die Situation ist noch so wie gestern.“ Das Tier habe sich nicht von der Stelle bewegt. Gleichzeitig gebe es nun weniger Wasser als am Sonntag. Das mache die Lage ein bisschen schwieriger.
Letzte Fahrt zum Wal geplant
Wie es nun weitergeht, konnte der Sprecher nicht sagen. Das müssten die Experten entscheiden, wenn sie sich ein Bild von der Lage gemacht haben. Mit einem Schlauchboot will die Wasserschutzpolizei und Greenpeace noch einmal zum Wal fahren. Sie wollen seinen Gesundheitszustand einschätzen. Das soll vorerst die letzte Fahrt zu dem Buckelwal sein, denn er soll in Ruhe gelassen werden, damit er letzte Kraftreserven mobilisieren kann.
„Gesundheitszustand ist schlecht“
Der Buckelwal war in der vergangenen Woche zunächst auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand gestrandet. Von dort wurde er befreit. Wenig später setzte er vor Wismar erneut auf, schwamm sich kurz frei und setzte dann wieder fest. Der Gesundheitszustand des 12 bis 15 Meter langen Wals ist den Experten zufolge nicht gut.
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