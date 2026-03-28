Befreiter Buckelwal ist schon wieder gestrandet

Doch die neugewonnene Freiheit hielt nicht lange, am Samstagnachmittag kam die ernüchternde Nachricht: Der tierische Protagonist steckt schon wieder fest, er liegt auf einer Sandbank. „Nachdem er sich aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wurde der Wal heute am Mittag in der Wismarbucht in der Nähe der Insel Walfisch erneut gesichtet“, bestätigte ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums.