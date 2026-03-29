Buckelwal „Timmy“ bereitet wieder große Sorgen

Keine Rettungsaktion am Samstag

Eine erneute Rettungsaktion hatte es am Samstag nicht gegeben. „Wir wollen dem Wal die Chance geben, sich selbst zu befreien“, hatte der Meeresbiologe der Organisation Greenpeace, Thilo Maack, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Das Beste ist jetzt, den Wal komplett in Ruhe zu lassen“, fügte er hinzu. Wie es dem Tier gehe, sei schwer einzuschätzen und hänge von der Verfügbarkeit von Nahrung und davon ab, wie gestresst es sei.