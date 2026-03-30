Großer Aufstieg in den österreichischen Koch-Olymp

Endgültiger Aufstieg in die Elite

Mit dem neuen Lokal „Zimmerl“, das gleich neben dem Foggy Mix Mitte 2025 eröffnete, gelang innerhalb von acht Monaten nun der endgültige Aufstieg in Österreichs Koch-Olymp. 23-Gänge eroberten die Herzen von Restaurantkritikern und Feinschmeckern: Vier Hauben bei Gault & Millau, „Eröffnung des Jahres“ und vier Gabeln bei Falstaff – weshalb Zimmerl erst einen Tag später nach Hollywood fliegen konnte, um – wie berichtet – zum dritten Mal die Stars der Oscarnacht zu bekochen. Und jetzt gab es auch noch den hierzulande heiß begehrten Michelin-Stern. Mahlzeit!