Österreich-Elite verwöhnte Gaumen der Oscar-Promis

Blumen stürzten auf Oscar-Gäste

Diesmal war er auf einer größeren Essens-Station eingeteilt, wo er Speisen anrichtete. „Damit war ich ziemlich im Stress, ich konnte nur viele Jungstars und Newcomer wahrnehmen“, berichtet er aber auch von vielen tollen Persönlichkeiten, die er in der Woche kennenlernen durfte. Und er schildert auch, wie ein riesiger Ein-Meter-Blumenstrauß, der in seinem Bereich stand, plötzlich auf die Gäste fiel: „Das sorgte aber nur für einen kurzen Schrecken. Er wurde gleich wieder aufgestellt!“