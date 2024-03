Wie ein Waldviertler den Oscar „verliehen“ bekam

Hautnah war der österreichische Haubenkoch Bernhard Zimmerl bei der Oscarnacht in Los Angeles mit dabei. Gleich neben dem ersten Verpflegungsstand der Spitzenköche, wo auch er dabei war, wurden die Oscars graviert. Was er alles mit den Stars in dieser Nacht erleben konnte, schildert der erst 32-Jährige der „Krone“.