Guide Michelin: Das sind die besten Köche Kärntens

Herzlichkeit, Beständigkeit und Interesse

Dass so etwas ohne harte Arbeit nicht klappt, weiß auch Monika Müller: Die Chefin und Sommelière des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Die Forelle setzt auf „Herzlichkeit, Beständigkeit und das Interesse am Gast und den Mitarbeitern“. Sie sagt: „Mit dem Gastgeber-Gen wird man geboren!“