Guide Michelin: Das sind die besten Köche Kärntens

Feierlich und höchst offiziell wurden bei der Guide-Michelin-Preisverleihung alle Neueinsteiger und Aufsteiger am Dachsteingletscher geehrt. Eines haben alle der ausgezeichneten Köche gemeinsam: Sie werden nicht müde zu betonen, dass die Prämierung dem ganzen Team gilt.
„Und auch den Produzenten und Bauern“, betont Koch Stefan Lastin von der Gamskogelhütte in Rennweg am Katschberg. Mit dem ersten Michelin-Stern zählt das Lokal zu den höchstgelegenen Sterne-Adressen Österreichs! Was sich dadurch ändert – in der Arbeit, im Anspruch an sich selbst und die Gerichte?
„Der Anspruch bleibt der gleiche – den hat man ja vorher schon“, erzählt er der „Krone“ am Rande der Guide-Michelin-Preisverleihung für Neueinsteiger und Aufsteiger am steirischen Dachsteingletscher. „Es ist grandios, wenn Gäste auch negatives Feedback geben – so kann man immer besser werden“, bleibt Lastin bodenständig.
Und: „Ich bin froh, dass ich den Stern nicht schon früher bekommen habe. Besser ist es jetzt, mit 46, mit einer gewissen Stabilität und Festigkeit in dem, was ich tue. Ich habe darauf hingearbeitet.“
Herzlichkeit, Beständigkeit und Interesse
Dass so etwas ohne harte Arbeit nicht klappt, weiß auch Monika Müller: Die Chefin und Sommelière des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Die Forelle setzt auf „Herzlichkeit, Beständigkeit und das Interesse am Gast und den Mitarbeitern“. Sie sagt: „Mit dem Gastgeber-Gen wird man geboren!“
Über diese Auszeichnung ihrer „Kärntner Kumpanin“ freut sich Astrid Steharnig-Staudinger ganz besonders – die Chefin der Österreich Werbung ist ja selbst Kärntnerin und mitten im Gastgewerbe aufgewachsen.
„Eine echte Chance für Kärnten“
Sie gratulierte auch Gerhard Satran von der Stiftsschmiede am Ossiacher See und Thomas Eichwald vom Hubertushof in Velden, die jeweils mit einem Grünen Stern prämiert wurden. „Diese Auszeichnung mit Fokus auf Nachhaltigkeit“, so Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner, „ist eine echte Chance für unser Bundesland“.
Damit das in aller Welt bekannt wird, zeigte Gertrude Ortner von der Kärnten Werbung dieser Tage zehn internationalen Journalisten – u.a. von New York Times, NZZ und Fine Dining Lovers – die besten kulinarischen Adressen.
Die heimischen Stars am Dachstein gefeiert haben Musiker Paul Pizzera, Food-Bloggerin und Autorin Catrin Ferrari-Brunnenfeld alias CookingCatrin, Geschäftsführer Wolfgang Kuttnig und Obmann-Stv. Stefan Sternad von der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Kärnten und viele mehr. Verwöhnt wurden sie mit einem köstlichen Menü, bei dem Martin Nuart von der Bär & Schaf Wirtschaft (ein Stern) in Völkermarkt eine Vorspeise auftischte.
Ein Michelin-Stern:
Grüner Stern:
Michelin Service Award:
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