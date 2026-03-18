Österreich überholt Frankreich im Genuss-Ranking

International ist es die höchste Auszeichnung, die sich ein Restaurant an die Fahnen heften kann, für viele Köche somit der kulinarische Ritterschlag. Seit vergangenem Jahr lässt der „Guide Michelin“ – nach 16 Jahren Pause – auch über den heimischen Gastronomie-Himmel wieder seine begehrten Sterne regnen. Während die heimischen Kochkünstler bereits zum Neustart 2025 ein starkes Lebenszeichen von sich gaben, konnten sie Österreichs Status als eine der wichtigsten Kulinarik-Destinationen der Welt weiter stärken.