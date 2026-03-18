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Bei Michelin-Sternen

Österreich überholt Frankreich im Genuss-Ranking

Österreich
18.03.2026 16:18
Vor Frankreich, Belgien und Deutschland: Österreich hängt beim Genuss (fast) alle ab!
Vor Frankreich, Belgien und Deutschland: Österreich hängt beim Genuss (fast) alle ab!(Bild: Österreich Werbung Julian Schmidt )
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Was wir schon lange wussten, ist jetzt amtlich: Österreich ist eine der wichtigsten Kulinarik-Destinationen der Welt. Mit dem Erscheinen des neuen „Guide Michelin“, der rund um den Globus die besten Restaurants mit seinen Sternen auszeichnet, haben wir nicht nur Frankreich überholt, sondern auch Deutschland weit hinter uns gelassen ...

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International ist es die höchste Auszeichnung, die sich ein Restaurant an die Fahnen heften kann, für viele Köche somit der kulinarische Ritterschlag. Seit vergangenem Jahr lässt der „Guide Michelin“ – nach 16 Jahren Pause – auch über den heimischen Gastronomie-Himmel wieder seine begehrten Sterne regnen. Während die heimischen Kochkünstler bereits zum Neustart 2025 ein starkes Lebenszeichen von sich gaben, konnten sie Österreichs Status als eine der wichtigsten Kulinarik-Destinationen der Welt weiter stärken.

Spannendste Neueröffnung: Die „Genießerei“ am Markt von Küchenchef Alexander Posch
Spannendste Neueröffnung: Die „Genießerei“ am Markt von Küchenchef Alexander Posch(Bild: Christian Jauschowetz)
Juan Amador teilt sich die Spitzenplatzierung mit Heinz Reitbauer aus dem Steirereck.
Juan Amador teilt sich die Spitzenplatzierung mit Heinz Reitbauer aus dem Steirereck.(Bild: GEPA)

Mit 142 Sternen an Frankreich und Deutschland vorbei
Rechnet man die Grünen Sterne für Nachhaltigkeit und soziale Sensibilität mit ein, hat Österreich somit insgesamt 142 Michelin-Sterne. Damit belegen die heimischen Restaurants Platz drei im weltweiten Ranking im Bezug auf die Dichte der Sterne. Sprich: Mit 15,4 Sternen pro Million Einwohnern haben wir sogar den Sterne-Pionier Frankreich (Platz 4) überholt und Nachbarn Deutschland (Platz 14) weit hinter uns gelassen. 

Lesen Sie auch:
Die Hüttenwirte Peter Aschbacher und Nina Strafner feiern ihren Sterne-Koch Stefan Lastin. 
Michelin-Wertung
Neuer Stern am kulinarischen Himmel Kärntens
18.03.2026

Die neuen Stars
In die Riege der 2-Sterne-Restaurants ist heuer nur ein neues Lokal aufgestiegen, nämlich „Die Weinbank“ im steirischen Ehrenhausen. Mitinhaber und Sommelier Christian Zach wurde sogar der Sommelier-Award verliehen. Außerdem gibt es heuer 22 neue 1-Stern-Restaurants, und acht neue wurden mit dem Grüne Stern ausgezeichnet.

Zum „Opening of the year“, also zur Neueröffnung des Jahres, wurde kein Restaurant der herkömmlichen Art gekürt, sondern der Grazer Marktstand „Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander Posch“. Der Service-Award geht nach Kärnten, genauer gesagt an Monika Müller vom Restaurant „Die Forelle“ am Weißensee. Den Nachwuchspreis „Young Chef Award“ konnte Sebastian Stock aus dem Restaurant Bergfried – Chef's Table in Lanersbach bei Tux in Tirol abstauben. 

Die unangefochtene Spitze
Einzig im Spitzenfeld gab es heuer keine großen Überraschungen – das „Amador“ und das „Steirereck“ im Stadtpark bleiben unangefochten die einzigen 3-Sterne-Restaurants des Landes.

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