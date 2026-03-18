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Neuer Stern am kulinarischen Himmel Kärntens

Kärnten
18.03.2026 11:31
Die Hüttenwirte Peter Aschbacher und Nina Strafner feiern ihren Sterne-Koch Stefan Lastin.
Die Hüttenwirte Peter Aschbacher und Nina Strafner feiern ihren Sterne-Koch Stefan Lastin.(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Alex Schwab
Porträt von Christian Tragner
Von Alex Schwab und Christian Tragner

Großer Jubel herrscht am Katschberg: Stefan Lastin von der Gamskogelhütte wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Damit zählt sein Restaurant zu den höchstgelegenen Sterne-Adressen Österreichs. Aber er ist nicht der einzige Kärntner Michelin-Sieger.

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Die Küche auf 1850 Metern Seehöhe überzeugt die Tester mit Präzision, Produktqualität und einer eigenständigen Handschrift. Die Auszeichnung gilt als weiterer Beleg dafür, dass Spitzenküche längst nicht mehr nur in urbanen Zentren zu finden ist, sondern auch in alpinen Regionen auf höchstem Niveau angekommen ist.

„Ich bin sprachlos und kann mich nur bei meiner Familie für alles bedanken, ohne sie hätte ich das nie geschafft“, freut sich der Kärntner Neo-Sternekoch Stefan Lastin, der heute seinen freien Tag genießt und „Korken knallen lässt“.

Stefan Lastin darf in seinem vierten Jahr auf der Hütte über einen Michelin-Stern jubeln.
Stefan Lastin darf in seinem vierten Jahr auf der Hütte über einen Michelin-Stern jubeln.(Bild: Roland Holitzky)

Neben der Küche wurde auch der Service ausgezeichnet: Und auch hier gelang es Kärnten einen zusätzlichen Award zu holen: Den MICHELIN Service Award erhielt Monika Müller aus dem Restaurant „Die Forelle“ am Weißensee, das ebenfalls mit einem Stern prämiert ist.

In dem modern gestalteten Restaurant in idyllischer Seekulisse überzeugt sie als Gastgeberin und Sommelière mit Empathie, Präsenz und fachlicher Kompetenz. Gemeinsam mit ihrem eingespielten Team begleitet sie die Gäste durch den Abend und ergänzt die Küche ihres Mannes Hannes Müller, der mit seiner natur- und produktbezogenen „Berg.See.Küche“ seit Jahren Maßstäbe setzt.

Auch über die hauseigene Bio-Landwirtschaft informiert sie fundiert und unterstreicht damit das ganzheitliche Konzept des Betriebs.

Kulinarik als internationales Werbeaushängeschild
Unverändert stark zeigt sich auch die etablierte Spitzengastronomie im Süden: Die bekannten Sterne-Restaurants konnten ihre Auszeichnungen verteidigen.

Anja Moritz und Roman Pichler locken in ihr Sterne-Lokal internationales Publikum, punkten mit ...
Anja Moritz und Roman Pichler locken in ihr Sterne-Lokal internationales Publikum, punkten mit Regionalität und Kreativität.(Bild: Daniel Gollner)

Besonders hochwertig abgeschnitten hat das Restaurant Moritz in Grafenstein. „Michelin zeigt einmal mehr die hohen Ansprüche an die Gastronomie und beweist anhand der 22 neuen Sterne in Österreich erneut ein Wachstum an Qualität“, jubeln die kulinarischen Charakterköpfe des Sterne-Hauses Anja Moritz und Roman Pichler. 

Auch Hubert Wallner in Maria Wörth sowie das „Rouge Noir“ stehen weiterhin für konstant hohe Qualität und zählen somit zu den kulinarischen Aushängeschildern Kärntens.

Mit den aktuellen Auszeichnungen unterstreicht Kärnten einmal mehr seine Rolle als Top-Destination für Genießerinnen und Genießer. Die Kombination aus alpiner Landschaft, regionalen Produkten und innovativer Küche sorgt dafür, dass sich das Bundesland auch international einen Namen macht.

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