Neuer Stern am kulinarischen Himmel Kärntens

In dem modern gestalteten Restaurant in idyllischer Seekulisse überzeugt sie als Gastgeberin und Sommelière mit Empathie, Präsenz und fachlicher Kompetenz. Gemeinsam mit ihrem eingespielten Team begleitet sie die Gäste durch den Abend und ergänzt die Küche ihres Mannes Hannes Müller, der mit seiner natur- und produktbezogenen „Berg.See.Küche“ seit Jahren Maßstäbe setzt.