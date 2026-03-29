Wie im Fall Benko „Schatz“ auch bei uns versteckt

Lamborghini im Wohnzimmer

Auf welch großem Fuß der Immobilien-Jongleur trotz der Privatinsolvenz noch immer lebte, zeigt ein kleiner Auszug aus der Beschlagnahmungsliste der Sicherheitsbehörden. Bei dem Verdächtigen, der einen Mercedes durch einen eigenen Aufzug quasi im Wohnzimmer geparkt hatte, wurden unter anderem ein Lamborghini-Geländewagen, Designer-Handtaschen der Marken Hermes und Chanel im sechsstelligen Wert, Uhren, Schmuck, Gemälde, Skulpturen und Goldbarren sichergestellt.