René Benko blitzt mit Haftbeschwerde beim OLG ab

Gang zum Höchstgericht?

Der Immobilienjongleur, der bereits zweimal nicht rechtskräftig verurteilt wurde, bleibt somit weiterhin im Innsbrucker Ziegelstadel inhaftiert. Seit mehr als einem Jahr ist Benko mittlerweile in Untersuchungshaft. Wess kritisiert, dass im konkreten Fall weiterhin von einer „konkreten Tatbegehungsgefahr“ ausgegangen werden. „Wir werden die Entscheidung mit unserem Mandanten nun in Ruhe analysieren und gemeinsam mit ihm entscheiden, ob ein weiterer Rechtszug an den Obersten Gerichtshof mittels Grundrechtsbeschwerde erfolgt“, so Wess, der in einer anderen Causa einen kleinen Erfolg verzeichnen konnte.