Betrunkener Lkw-Geisterfahrer auf A2 gestoppt

Da der Lkw nur sehr langsam fuhr, stellte der Polizist sein Auto in einer Pannenbucht ab, zog eine Warnweste an und lief zu dem Fahrzeug. Weil die Fahrertür versperrt war, stieg er über die Beifahrertür ein. Der Lenker reagierte kaum und wirkte verwirrt, weshalb der Beamte schließlich den Schlüssel abzog und den Lkw so zum Stillstand brachte.