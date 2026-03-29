Betrunkener Lkw-Geisterfahrer auf A2 gestoppt

Ein Wiener Polizist außer Dienst hat am Freitag auf der A2 bei Guntramsdorf Schlimmeres verhindert. Der Beamte bemerkte, dass die Autos vor ihm plötzlich stark abbremsten. Kurz darauf sah er einen Lkw, der als Geisterfahrer in Richtung Wien unterwegs war.
Da der Lkw nur sehr langsam fuhr, stellte der Polizist sein Auto in einer Pannenbucht ab, zog eine Warnweste an und lief zu dem Fahrzeug. Weil die Fahrertür versperrt war, stieg er über die Beifahrertür ein. Der Lenker reagierte kaum und wirkte verwirrt, weshalb der Beamte schließlich den Schlüssel abzog und den Lkw so zum Stillstand brachte.
Zwei Flaschen Wein
Der 67-jährige Fahrer gab später an, zwei Flaschen Wein getrunken zu haben und verweigerte einen Alkotest. Im Spital wurde schließlich eine Alkoholisierung von 1,8 Promille festgestellt.
Der Führerschein wurde abgenommen, außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung zahlen. Der Lkw wurde von der Autobahn entfernt und gesichert.
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