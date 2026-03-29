Großraumdisco brennt während Mega-Party lichterloh

„Das Feuer, das gegen 3.45 Uhr in einem Tanzclub ausgebrochen war, hat mittlerweile auf das gesamte Gebäude übergegriffen“, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Das Gebäude sei evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen „der Gesamtsituation“ vom Rettungsdienst behandelt worden. Ob sie als verletzt galten, war zunächst unklar. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude im Ortenaukreis über.