750 Menschen fliehen
Großraumdisco brennt während Mega-Party lichterloh
In einem Tanzclub mit etwa 750 feiernden Menschen in der Stadt Kehl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat es in der Nacht auf Sonntag einen gewaltigen Brand gegeben.
„Das Feuer, das gegen 3.45 Uhr in einem Tanzclub ausgebrochen war, hat mittlerweile auf das gesamte Gebäude übergegriffen“, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Das Gebäude sei evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen „der Gesamtsituation“ vom Rettungsdienst behandelt worden. Ob sie als verletzt galten, war zunächst unklar. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude im Ortenaukreis über.
In den frühen Morgenstunden liefen die Löscharbeiten der Feuerwehr noch. Zur Schadenshöhe sowie der Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.
Erinnerungen an Crans-Montana werden wach
Der Vorfall weckte Erinnerungen an die Silvesternacht. Da hatte es in der Schweiz ein schweres Unglück gegeben. Bei einer Silvesterparty war in einer Bar im Skiort Crans-Montana ein Feuer ausgebrochen. 41 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.
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