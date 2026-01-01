Crans-Montana: Menschen rannten brennend aus Bar

Ursache noch nicht geklärt

Noch ist nicht vollständig geklärt, was die Explosion und den darauffolgenden Brand ausgelöst hat. In der Bar habe es Kerzen auf Champagnerflaschen gegeben, erzählten zwei Frauen gegenüber BFMTV. Eine der Flaschen sei zu nahe an die Holzdecke gekommen, die sei dann in Flammen aufgegangen. Innerhalb von Sekunden habe sich der Brand in der Bar ausgebreitet. Ein anderer Zeuge berichtet gegenüber „24heures“, dass Feuerwerkskörper an den Flaschen waren.