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König Charles: Gedenktafel für „WC im Erdgeschoß“

Royals
28.03.2026 23:04
König Charles neben der Gedenktafel
König Charles neben der Gedenktafel(Bild: AFP/KATE GREEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Besuch einer Solarfirma bewies König Charles seinen britischen Humor. Nach einem kleinen Malheur bei der Enthüllung einer Gedenktafel sorgte der König mit einem witzigen Sager über das stille Örtchen für Lacher.

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Als König Charles am Freitag bei einer Solarfirma eine Gedenktafel enthüllen sollte, passierte ein kleines Malheur. Mit einem Ruck zog er am Tuch – und die Tafel krachte prompt von der Staffelei zu Boden. Doch der König nahm es mit Humor. „Eine Katastrophe“, witzelte er trocken.

(Bild: AP/Kate Green)
(Bild: AFP/KATE GREEN)

„Haben wir einen Platz dafür?“, fragte er die Mitarbeiter des Unternehmens mit Blick auf die Gedenktafel. Doch prompt schlug er selbst mit einem Augenzwinkern den perfekten Ort für die Plakette vor: „Wahrscheinlich die Toilette im Erdgeschoß.“

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Hinter dem amüsanten Auftritt steckte freilich ein ernstes Anliegen. König Charles besuchte das Unternehmen nordwestlich von London, um die Solar-Technologie zu würdigen. Die Firma entwickelt Paneele, die ein weitaus größeres Spektrum des Sonnenlichts in Energie umwandeln können – eine Innovation, die der König als „so dringend benötigt“ lobte.

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