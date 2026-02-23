Vorteilswelt
„Es zehrt an ihm“

William & Kate außer sich vor Sorge um Charles!

Royals
23.02.2026 12:33
Kate und William am Sonntag bei den BAFTAs. Ihr erster gemeinsamer Auftritt nach der Verhaftung ...
Kate und William am Sonntag bei den BAFTAs. Ihr erster gemeinsamer Auftritt nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor.(Bild: AFP/JAIMI JOY)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor wächst hinter den Palastmauern offenbar eine ganz andere Sorge: Wie sehr belastet der Skandal König Charles III.? Laut Palast-Insidern machen sich Prinz William und Prinzessin Kate große Sorgen um die Gesundheit des Monarchen, der weiterhin gegen Krebs kämpft.

Eine gut informierte Quelle berichtet: „Es ist eine schreckliche Situation und sie sind sehr besorgt um die Gesundheit des Königs und die Auswirkungen auf ihn. Er ist erschöpft – es zehrt an ihm.“

William „nicht in ruhigem Zustand“
Bei den British Academy Film Awards ließ William durchblicken, wie sehr ihn die Lage beschäftigt. Er sei „nicht in einem ruhigen Zustand“, sagte er offen – ein ungewöhnlich ehrlicher Moment für den sonst so diplomatischen Thronfolger.

Insider werten das als Zeichen tiefer Frustration. William soll es schwerfallen, öffentlich zu schweigen, während der Name seines Onkels erneut weltweit Schlagzeilen macht. Doch wegen der laufenden Ermittlungen könne sich das Paar nicht klarer distanzieren.

Bei den BAFTAs zeigten sich William und Kate pflichtbewusst im Dienste der Krone. Hinter der ...
Bei den BAFTAs zeigten sich William und Kate pflichtbewusst im Dienste der Krone. Hinter der perfekten Fassade soll Ausnahme-Stimmung und große Sorge, auch um König Charles vorherrschen.(Bild: AP/Jaimi Joy)

Sorge um Charles
Besonders brisant: Der Skandal trifft Charles III in einer ohnehin sensiblen Phase. Während er gesundheitlich angeschlagen ist, steht die Monarchie erneut unter massivem Druck.

Polizeidurchsuchungen in der Royal Lodge in Windsor dauern an, Andrew ist unter Auflagen frei und hält sich zurückgezogen auf dem Sandringham-Anwesen auf.

„Es ist erschöpfend für ihn“, heißt es aus dem Umfeld des Königs. „Und es ist emotional extrem belastend.“

Wird Andrew auch zur gesundheitlichen Belastung für Charles?
Wird Andrew auch zur gesundheitlichen Belastung für Charles?(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Auch als Eltern belastet
William und Kate sind nicht nur Thronfolger, sondern auch Eltern von drei jungen Kindern. Laut Insidern sei es „ziemlich schrecklich“, all die Berichte lesen zu müssen – besonders mit Blick auf die eigene Familie.

Beim glamourösen BAFTA-Auftritt wirkte Kate elegant wie immer – in ihrer rosafarbenen Gucci-Robe. Doch hinter dem Lächeln soll die Anspannung spürbar gewesen sein.

Royal-Experten sind sich einig: Der Fall Andrew wird das Königshaus noch lange beschäftigen. Und William weiß, dass er eines Tages als König mit den Folgen umgehen muss.

Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA-Awards
Emotionales Geständnis
Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“
23.02.2026
Keine Gewissensbisse
Andrew sorgt sich nur um seine Autos und Pferde
21.02.2026

Ein Skandal mit Langzeitwirkung?
Doch im Moment gilt die größte Sorge offenbar nicht der Krone – sondern dem Vater. Hält Charles dem Dauer-Druck stand?

Royals
23.02.2026 12:33
