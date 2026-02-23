William & Kate außer sich vor Sorge um Charles!

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor wächst hinter den Palastmauern offenbar eine ganz andere Sorge: Wie sehr belastet der Skandal König Charles III.? Laut Palast-Insidern machen sich Prinz William und Prinzessin Kate große Sorgen um die Gesundheit des Monarchen, der weiterhin gegen Krebs kämpft.