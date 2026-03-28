Will the FPÖ send you to the Hofburg, Mr. Wehrschütz?

A door sign with no name in Salzburg’s old town. We ring the bell at number 3, and the familiar voice of Christian Wehrschütz answers. On the first floor of the yellow-painted house, he stands—looking quite out of character in a dark blue three-piece suit and a wrinkled white shirt—in the entryway, while his wife fetches slippers for the guests. This is the home of the ORF correspondent, “but only ten percent of the time,” laughs Sissy, who has decorated the living room in Easter-pink hues. “Ninety percent of the time, Christian is on the road.”