The Big Interview
Will the FPÖ send you to the Hofburg, Mr. Wehrschütz?
Since the Iran War, things have gone quiet around Ukraine. ORF war correspondent Christian Wehrschütz speaks with Conny Bischofberger about the consequences for the country and his work, the dispute over billions in aid, and the rumor that the FPÖ wants to field him as a candidate for the presidency.
A door sign with no name in Salzburg’s old town. We ring the bell at number 3, and the familiar voice of Christian Wehrschütz answers. On the first floor of the yellow-painted house, he stands—looking quite out of character in a dark blue three-piece suit and a wrinkled white shirt—in the entryway, while his wife fetches slippers for the guests. This is the home of the ORF correspondent, “but only ten percent of the time,” laughs Sissy, who has decorated the living room in Easter-pink hues. “Ninety percent of the time, Christian is on the road.”
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.