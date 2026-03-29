Juden in Österreich: „Man härtet mit der Zeit ab“

Elie Rosen, Präsident der israelitischen Kulturgemeinde der Steiermark, spricht im „Krone“-Interview über Anfeindungen, den Iran-Krieg, gesellschaftliche Fehlentwicklungen und die Landespolitik. Die Demokratie sieht er in Gefahr: „Dass wir noch einmal an diesen Punkt kommen, hätte ich mir vor 20 oder 25 Jahren nicht vorstellen können.“